Politistii cer ajutor pentru gasirea unui baiat de 14 ani din Cluj-Napoca, care a disparut de acasa

Un baiat in varsta de 14 ani din Cluj-Napoca este cautat de politisti, dupa ce a plecat de acasa si nu s-a mai intors. Oamenii legii cer ajutorul populatiei pentru gasirea lui."La data de 16 aprilie, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca minorul CSABOI GHEORGHE-IOAN LIVIU, in varsta de 14 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat la data de 15 aprilie a.c., in jurul orei 18.00, de la locuinta sa, iar pana in ... citește toată știrea