Sindicatele din Politie cer ca oamenii in uniforma sa poata face greva, lucru interzis desi de mai bine de 20 ani Politia Romana a fost demilitarizata.Ce doleante au politistii.Salarizarea:- salariu in bataie de joc, in ultimii 14 ani, timp in care au existat mai multe legi ale salarizarii (de exemplu: 330/2009, 284/2010, 285/2010, 283/2011, 183/2014, 71/2015, 293/2015, 153/2017), prin care, de fapt, s-a prorogat constant grila de salarizare, iar nici 2023 nu prefigureaza nimic bun!