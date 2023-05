Politistii clujeni au efectuat o ampla razie in Oradea, municipiul de resedinta a judetului Bihor, dupa ce vanzatorii unui magazin din Cluj-Napoca s-au trezit cu replica unui telefon care valora 6.449 de lei, in locul produsului original. Cum a reusit sa-i insele doi tineri din Bihor."La data de 4 mai 2023, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 3 Politie, au efectuat trei perchezitii domiciliare in municipiul Oradea, la persoane banuite de comiterea infractiunii de ... citeste toata stirea