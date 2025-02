Politistii clujeni au iesit din nou la protest! Sunt deranjati ca ,,ordonanta trenulet" le reduce veniturile: ,,Nu vom ceda" - VIDEO

Mai multi politisti din cadrul IPJ Cluj si politistii de penitenciare protesteaza in fata Institutiei Prefectului Cluj, astazi, 5 februarie, in jurul orei 14:30.Oamenii legii sunt nemultumiti fata de taierile salariale impuse de Guvern prin ordonanta trenulet. Acestia sustin ca aceasta ordonanta duce la neplata drepturilor pentru munca prestata in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale.Sindicatul Europol a transmis ca oamenii vor continua sa protesteze pana cand drepturile cuvenite ... citește toată știrea