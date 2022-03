Politistii clujeni au retinut un barbat pentru pornografie infantila. Individul distribuia materiale pornografice cu minori prin intermediul unor aplicatii

Un barbat in varsta de 22 de ani, din judetul Bacau a fost retinut pentru pornografie infantila. Barbatul ar fi obtinut si distribuit, prin intermediul unor aplicatii de mesagerie online, mai multe materiale cu caracter pornografic in care apareau minori."La data de 3 martie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat o perchezitie domiciliara, in municipiul Cluj-Napoca, intr-un caz ... citeste toata stirea