Politistii clujeni l-au identificat pe "interlopul" minor care a batut mai multe femei, pe o strada din Cluj-Napoca

Politistii clujeni au reusit sa identifice persoanele implicate in conflictul provocat de un minor de 17 ani, pe strada Ileana Cosanzeana din Cluj-Napoca. Prin urmare, oamenii legii demareaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de lovirea sau alte violente.Reamintim ca un baiat de 17 ani a fost filmat in timp ce loveste fara mila mai multe tinere, pe strada Ileana Cosanzeana din Cluj-Napoca.Un martor care a reusit surprinda incidentul a trimis videoclipul pe adresa redactiei Stiri ... citește toată știrea