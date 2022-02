Politistii clujeni s-au sesizat din oficiu in cazul elevului batut de catre profesorul de matematica

Politia Cluj s-a sesizat din oficiu dupa aparitia unor informatii in presa, potrivit carora un elev de clasa a VI-a a fost batut cu pumnii si picioarele de catre profesorul sau de matematica."Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public, referitoare la un elev al unei unitati scolare din municipiul Turda, care ar fi fost agresat fizic de un cadru didactic la data de 15 februarie a.c., politistii municipiului Turda s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de ... citeste toata stirea