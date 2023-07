Politistii Sectiei 1 Politie Cluj-Napoca au desfasurat, marti, 11 iulie, o actiune pentru responsabilizarea conducatorilor auto cu privire la riscul generat de lasarea la vedere in autovehicule a unor bunuri de valoare, lasarea geamurilor intredeschise sau lasarea portierelor neasigurate.113 situatii de risc identificate in zona centrala in intervalul 10.00-12.00: genti de lux lasate la vedere, aparatura electronica si alte bunuri personale valoroase.Politistii au actionat in zona centrala a ... citeste toata stirea