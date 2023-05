Politistii de penitenciare intra azi in greva japoneza si ameninta cu blocarea activitatii in inchisori.Acestia isi vor desfasura azi activitatea profesionala purtand o banderola alba pe brat, pentru a atrage atentia clasei politice cu privire la "dezastrul in care se afla penitenciarele din cauza proastei guvernari PNL-PSD-UDMR", dupa cum anunta Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP). Dupa greva japoneza de azi urmeaza blocarea la propriu a ... citeste toata stirea