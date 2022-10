Un sofer a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce a fost prins beat si drogat pe DN1.La data de 22 octombrie a.c., un tanar in varsta de 27 de ani, din comuna Gilau, a fost retinut pentru 24 de ore de politistii Sectiei 6 Politie Rurala Floresti, iar ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru savarsirea de infractiuni la regimul rutier.Cel in cauza a fost depistat de politisti in cursul aceleiasi ... citeste toata stirea