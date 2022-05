Politistii din Huedin umbla fara asigurare RCA? Nu au voie sa le conduca, dar nimeni nu ii verifica - VIDEO si FOTO

Politisii din Huedin sunt in razboi deschis cu soferii din localitate, dupa ce i-au amendat excesiv, spun conducatorii auto. Reversul medaliei este ca oamenii legii au inceput sa fie "vanati".Un agent a fost prins ca umbla pe drumurile publice cu numarul de inmatriculare in parbriz, tehnica intalnita la cei care vor sa evite radarul. Agentul este cercetat acum de sefii Politiei Cluj.Politistul smecher din Huedin, care umbla fara placute de inmatriculare montate, ANCHETAT. Se face curatenie in ... citeste toata stirea