Politistii l-au prins pe violatorul din Cluj, eliberat pentru ca judecatorul a intarziat la locul de munca

Politistii municipiului Dej au depistat barbatul acuzat de viol, care a ramas joi in libertate, pentru ca judecatorul care se ocupa de caz a ajuns cu intarziere la serviciu.Amintim ca Paul Moldovan "Mucea" a violat o fata din Caseiu si a fost retinut rapid de politisti, in dimineata zilei de miercuri. El a fost dus joi, 2 februarie, in fata judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Dej pentru arestarea preventiva, dar magistratul a intarziat la locul, scrie dejeanul.ro. ... citeste toata stirea