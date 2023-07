Unul dintre pensionarii de lux ai judetului Cluj, care incaseaza un venit lunar de peste 23.500 de lei este Marcel Bontidean, actualul sef al Politiei Locale Cluj Napoca, structura aflata in subordinea Primariei Cluj Napoca. Imediat dupa ce s-a pensionat din pozitia de sef al politiei municipale, Bontidean a intrat in echipa primarului Emil Boc, preluand in 2016, prin concurs, postul de sef al Politiei Locale, functie care-i aduce, pe langa pensia de 11.500 de lei, un salariu lunar de circa 9. ... citeste toata stirea