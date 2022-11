Politistul care s-a impuscat la Dej a decedat in aceasta dimineata

Politistul in varsta de 39 de ani, care ieri s-a impuscat in sediul Politiei Dej, a decedat in aceasta dimineata. De la Spitalul Municipal Dej, barbatul a fost transferat la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, dar era tinut in viata doar de aparate.Medicii au declarat inca de ieri ca fiind in moarte cerebrala este compatibil pentru donarea de organe, dar pana la aceasta ora nu se stie daca familia si-a dat acceptul.Surse din cadrul Institutului de Transplant de la Cluj-Napoca au declarat ... citeste toata stirea