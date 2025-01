Politistul din Cluj care a cerut 13.000 de euro ca sa aranjeze un concurs a fost condamnat la inchisoare cu executare

La doi ani dupa trimiterea in judecata, un politist din Cluj a fost condamnat la inchisoare cu executare pentru trafic de influenta.Sentinta a venit de la Tribunalul Cluj in 8 ianuarie.Agentul de politie Vasile Suciu de la Politia Cluj-Napoca a fost trimis in judecata in ianuarie 2023 sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta, alaturi de o persoana fizica fara calitate speciala, trimisa in judecata sub aspectul savarsirii infractiunii de favorizarea faptuitorului.In ... citește toată știrea