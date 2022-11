Politistul din Dej care s-a impuscat in fata colegului cand a intrat in tura a murit. Acesta era anchetat intr-un dosar DNA

Politistul din Dej, care s-a impuscat luni, 31 octombrie, la doar cateva minute dupa ce a intrat in sectie, a murit, marti dimineata, potrivit Observator. Medicii au fost rezervati in ceea ce priveste sansele de supravietuire, inca de la inceput, pentru ca ofiterul era in stare grava.Deocamdata nimeni nu stie cu exactitate ce s-a intamplat cu barbatul de 39 de ani, care era casatorit si avea un copil. Nu a lasat niciun bilet de adio, iar gestul nu poate fi inteles. Cu toate acestea, in ultima ... citeste toata stirea