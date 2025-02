Politistul din Manastur ciucure de condamnari mai primeste una, a fost condamnat vineri la inchisoare pentru purtare abuziva, trei ani si opt luni in detentie, plateste 15.000 euro daune morale unei victime.Acestuia i-a fost interzis, intre altele, si sa ocupe functia de agent de politie pe o perioada de trei ani.In actul de sesizare a instantei, s-a retinut, in esenta, ca in 1 aprilie 2022, in intervalul orar aproximativ 22:47-23:53, inculpatul, avand calitatea de agent sef de politie la ... citește toată știrea