Politistul smecher din Huedin, care umbla fara placute de inmatriculare montate, ANCHETAT. Se face curatenie in politie - VIDEO

Politia Cluj il cerceteaza pe politistul din Huedin care circula ca un smecher cu Mercedesul, fara numere de inmatriculare montate pe masina. Sursele din Politie spun ca asa umbla cei care vor sa evite amenzile de radar."Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Cluj a dispus verificari in urma aparitiei imaginilor in spatiul public la data de 26.04.2022, in care agentul de politie la care dumneavoastra faceti referire in solicitare, a fost surprins in timp ce se deplasa cu autoturismul ... citeste toata stirea