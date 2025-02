Poluare de 5 stele la Cluj! Aerul devine tot mai greu de respirat: "Inteapa fiecare gura de aer"

Cluj-Napoca se confrunta cu un nivel alarmant de poluare a aerului, iar clujenii trag un semnal de alarma.Mai exact, de cateva zile, indicele de calitate a aerului din oras nu a scazut sub pragul de 100, potrivit aplicatiei AccuWeather."Vineri, 14 februarie, cand am verificat era 160- Very unhealty (foarte nesanatos), in conditiile in care a fost Vinerea Verde. Si senzonrii de pe https://aqicn.org/map/cluj-napoca/ro/, care cica sunt in timp real, confirma in timpul zilei ca se ating niste ... citește toată știrea