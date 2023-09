O noua poluare s-a produs vineri dimineata, in zona Pata Rat, fiind vizibila in zona unde compania Supercom are sediul. Din imaginile surprinse se vede ca focul este facut undeva in spatele sau chiar in incinta Supercom. Acest lucru ar putea fi stabilit numai de agentii de mediu.Fumul negru se vede de la mare distanta, fiind cel mai probabil arse cauciucuri si alte obiecte puternic poluante.Agentia de Protectie a Mediului, Garda de Mediu si Politia Locala ... citeste toata stirea