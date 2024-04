Poluare pe Somes, langa Podul Garibaldi. S-a intervenit cu un baraj absorbant - FOTO

O poluare pe raul Somes a fost semnalata in aval de podul Garibaldi, fiind nevoie de interventia cu echipamente speciale pentru a evita mortalitatea piscicola.Specialistii Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Cluj au fost sesizati de catre comisari ai Garzii de Mediu privind scurgeri de hidrocarburi petroliere in Somesul Mic.Acestia s-au deplasat imediat la fata locului pentru verificarea cursului de apa in zona semnalata (in aval de Podul Garibaldi). La suprafata apei sunt irizatii, pe ... citește toată știrea