Poluare pe un parau din Manastur! Activistii de mediu cer ca Primaria Cluj si Garda de Mediu sa faca urgent cercetari - FOTO

Activistii de mediu clujeni trag un semnal de alarma cu privire la calitatea apei din paraiele care strabat Cluj-Napoca.Asociatia ,,Somesul Nostru" a postat recent o fotografie in care apar semne de poluare pe Paraul Calvaria, in Manastur. Acestia cer ca Garda de Mediu si autoritatile locale sa investigheze de unde vine poluarea si sa ia masuri in cazul in care apa este contamninata.,,E revoltator ca sunt poluate cursurile de apa cu canalizari de la blocuri conectate la apa. Aici e poluat ... citește toată știrea