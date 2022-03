Pompier clujean super profesionist! Era in timpul liber, dar nu a pregetat sa ajute la stingerea unui incendiu

Un pompier clujean, aflat in timpul liber intr-o drumetie prin padure, nu a stat pe ganduri si a intervenit sa stinga un incendiu de la Suceagu.Plutonierul adjutant Ciprian Ripan isi petrece adesea timpul liber in natura. Asa se face ca marti alerga, impreuna cu catelul sau, in padurea din comuna Baciu. Dintr-o data a vazut un fum negru, dintr-o zona unde se afla mai multe grajduri. Fara sa stea pe ganduri, imbracat in echipament sportiv, pompierul a mers la fata locului si i-a ajutat pe ... citeste toata stirea