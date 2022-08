Pompierii au salvat viata unui barbat de 70 de ani cazut in Somes, in aceasta seara, i-au readus semnele vitale.Pompierii din cadrul Detasamentelor 1 si 2 Cluj Napoca au intervenit in aceasta seara pentru a scoate un barbat cazut in apele raului Somesul Mic, in apropierea strazii Splaiul Independentei. La fata locului au fost dislocate doua autospeciale, o barca, precum si doua echipaje de prim-ajutor de la SMURD si Serviciul Judetean de Ambulanta. In momentul sosirii salvatorilor la locul ... citeste toata stirea