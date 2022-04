Pompierii clujeni au inceput misiuni de distrugere a munitiei ramase in urma razboaielor mondiale: "Pot fi gasite oricand. Sunt extrem de periculoase"

Pompierii din judetul Cluj au demarat o runda de misiuni pirotehnice in scopul recuperarii si a distrugerii munitiei nedeclansate ramase in urma razboiaelor mondiale, munitie care a ramas la fel de periculoasa chiar si cu trecerea timpului.Pompierii clujeni avertizeaza ca aceasta munitie poate sa fie gasita oricand si este extrem de periculoasa, poate pune in pericol viata oricui si poate fi declansata cu o simpla atingere."Echipa pirotehnica de la ISU Cluj a desfasurat in aceasta saptamana ... citeste toata stirea