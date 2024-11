Pompierii clujeni au patru solicitari pe zi pentru stingerea incendiilor. ISU Cluj trage un semnal de alarma

Pimpierii clujeni inregistreaza in jur de 4 solicitari pentru stingerea unui incendiu in fiecare zi, anunta ISU Cluj.Din pacate, asistam la o crestere a numarului de interventii pentru stingerea flacarilor care au izbucnit in incinta locuintelor.Cu alte cuvinte, echipajele de pompieri ale ISU Cluj au desfasurat de la 1 ianuarie 2024 si pana in aceasta saptamana nu mai putin de 3.443 de interventii. Dintre acestea, peste o mie au fost solicitari pentru stingerea incendiilor, cu o crestere de ... citește toată știrea