Pompierii clujeni au salvat doi pui de mistreti. Animalele au cazut intr-un canal VIDEO

Pompierii clujeni au fost solicitati in cursul noptii trecute sa elibereze doi mistreti care au cazut intr-un canal de pe o strada aflata in zona unui parc din oras. Apelul de urgenta a venit in jurul orei 1.20, iar la fata locului - strada Miraslau din zona parcului Babes, din Cluj-Napoca, s-a deplasat un echipaj de la Detasamentul 2 Cluj-Napoca.Pompierii au constatat faptul ca doi pui de mistret se aflau intr-un canal adanc de aproximativ 2 metri. Folosind o crosa lasou, pompierii au scos