Pompierii clujeni au stins peste 50 de incendii de vegetatie in ultimele trei zile. Ce reguli trebuie sa respecti ca sa nu pui in pericol viata oamenilor

Odata cu venirea primaverii, pompierii clujeni se confrunta cu problema incendiilor de vegetatie. In ultimele trei zile ale saptamanii trecute, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Avram Iancu" al judetului Cluj a gestionat, prin toate subunitatile, peste 50 de incendii de vegetatie uscata.Acestea s-au manifestat atat in municipiul Cluj-Napoca, cat si in localitati precum Valcele, Apahida, Gheorgheni, Jucu, Bontida, Sic, Iara, Catina, Osorhel, Garbau, Mera, Gilau sau Poieni. Din fericire, ... citeste toata stirea