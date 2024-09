Pompierii clujeni intervin in judetele afectate de inundatii! Apele au facut dezastru in mii de gospodarii - FOTO si VIDEO

Inundatiile din Galati au lasat in urma mii de gospodarii distruse. Peste 28 de localitati au fost afectate in urma ploilor, fiind nevoie si de interventia pompierilor din alte judete.Pompierii clujeni au ajuns joi seara in judetul Galati, iar de la primele ore ale diminetii si-au inceput misiunea.,,Colegii nostri se afla in comuna Cuza Voda, alaturi de pompieri din toata tara. Mai exact, aproximativ 1.000 de ... citește toată știrea