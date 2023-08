Misiune speciala pentru pompierii clujeni, care intervin in aceste momente la doua incidente tragice in Mures. Un incendiu a izbucnit, astazi, la un depozit de carburant si lemne din cadrul unui operator economic din localitatea Eremitu, judetul Mures. Cateva ore mai tarziu, pompierii mureseni, au fost alertati sa intervina pentru stingerea unui alt incendiu din judetul Mures, izbucnit la un depozit de mase plastice in orasul Ungheni."Doua autospeciale de stins incendii de mare capacitate, din ... citeste toata stirea