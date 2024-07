Pompierii clujeni vor interveni si in alte judete in caz de urgente majore sau dezastre naturale! Raed Arafat:,,Clujul va interveni in Bucuresti la nevoie

Pompierii clujeni vor fi pregatiti sa intervina si in alte judete in cazul unor situatii majore de urgenta! Situatia este valabila si in cazul autoritatilor din alte judete, care vor fi instruite pentru a putea interveni in Cluj, indiferent de distanta la care se afla.Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a prezentat astazi mai multe puncte din noua Strategie Nationala de Reducere a Riscurilor de Dezastre, in cadrul unei conferinte de presa, la Cluj.Printre ... citește toată știrea