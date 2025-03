Pompierii din Cluj au finalizat in aceasta dimineata o interventie pentru stingerea unui incendiu care a produs pagube insemnate.E vorba de un incendiu la o casa din localitatea Santejude, din comuna Esaga. Apelul de urgenta a fost inregistrat in jurul orei 3.20 dimineata, iar la fata locului a fost trimis echipajul din Gherla al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta cu o autospeciala de stingere si o ambulanta de prim-ajutor SMURD. In paralel, fortele au fost suplimentate cu o ... citește toată știrea