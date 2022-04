Pompierii din Cluj au salvat un pui de cerb, blocat pe refugiul de beton al lacului din Belis.In jurul orei 16.30, in aceasta dupa-masa, mai multe persoane au sesizat un pui de cerb blocat pe refugiul de beton al Lacului Belis-Fantanele. "Animalul a inotat pana in acel punct si nu s-a mai putut intoarce. La fata locului s-au deplasat colegii nostri, care au adus si o barca. Astfel, am facut echipa cu cei de la ... citeste toata stirea