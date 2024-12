Pompierii din Cluj dupa ce ieri un barbat a fost gasit carbonizat in locuinta: "Am atras atentia de multe ori asupra faptului ca, in perioada rece, numeroase incendii se produc la locuinte si au urmari tragice"

Dupa ce ieri un barbat de 85 de ani a fost gasit carbonizat in locuinta sa, in comuna Bontida, pompierii clujeni atrag azi atentia ca numeroase incendii care se produc in locuinte, in sezonul rece, au urmari tragice. "Am atras atentia de multe ori asupra faptului ca, in perioada rece, numeroase incendii se produc la locuinte si au urmari tragice", arata ISU Cluj. Pompierii arata ca in timpul iernii cauzele principale generatoare de incendii sunt utilizarea echipamentelor sau aparatelor ... citește toată știrea