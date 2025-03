Pompierii din Cluj, in alerta! Un pericol urias ameninta clujenii: "Suntem nevoiti sa tragem un nou semnal de alarma"

Pompierii clujeni trag un semnal de alarma in ceea ce priveste pericolul reprezentant de incendiile de vegetatie uscata atat pentru mediul inconjurator, cat si pentru bunurile si chiar vietile clujenilor.ISU Cluj a precizat ca din cauza acestor interventii, echipajele de pompieri sunt dislocate in zone greu accesibile, riscand sa ajunga cu dificultate inapoi in orase, in cazul producerii unei situatii de amploare."Cetatenii sunt obligati sa respecte normele privind protectia mediului care ... citește toată știrea