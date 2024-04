Pompierii din Cluj isi fac punct de lucru in Jucu, in 5 ani au intervenit in zona in aproape trei mii de cazuri

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Cluj a deschis un punct de lucru in comuna Jucu, sambata.Ceremonia de inaugurare a subunitatii s-a desfasurat la sediul situat pe strada Crizantemelor 1 din Jucu de Sus, comuna Jucu iar la aceasta a participat si prim-ajunctul IGSU Constantin Florea si alte oficialitati. "Statistica ne arata faptul ca, numai in ultimii cinci ani, pompierii clujeniau intervenit pentru populatia din raionul de interventie alocat acestui Punct de Lucru in nu mai ... citește toată știrea