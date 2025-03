Pompierii trag un nou semnal de alarma in ce priveste incendiile de vegetatie, doar azi numarul interventiilor s-a numarat cu zecile

Pompierii din Cluj spun azi ca sunt nevoiti sa traga un nou semnal de alarma in ceea ce priveste incendiile de vegetatie uscata, dupa ce doar azi numarul interventiilor s-a numarat cu zecile.Astfel, azi pana la ora 19 echipajele de pompieri au desfasurat nu mai putin de 20 de interventii pentru stingerea arderilor necontrolate de vegetatie uscata. Astazi au fost inregistrate si pagube materiale: in localitatea Ghirolt din comuna Alunis, un incendiu de vegetatie uscata, scapat de sub control, ... citește toată știrea