Populatia activa a scazut dramatic. Ministrul Muncii: "Nu suntem acum in pericol, avem mai multi angajati decat pensionari"

Ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit marti despre rezultatele recensamantului populatiei si a dat asigurari ca "nu suntem acum in pericol, pentru ca avem mai mult angajati decat oameni care sunt la varsta senioratului insa trebuie sa luam masuri din timp, pentru a nu ajunge la o situatie de impas"."Situatia este ingrijoratoare si nu este numai in Romania, ne uitam si pe rapoartele Eurostat. Nu ar fi o noutate aici, problema vine din ce putem facem pentru a preintampina si am avut unele ... citeste toata stirea