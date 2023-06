Populatia Clujului a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimii 50 de ani, conform datelor definitive ale recensamantului, publicate in aceasta dupa-masa.Astfel, in Cluj la recensamantul din 2021 figurau 679.000 de persoane, fata de 691.000 in 2011 si peste sapte sute de mii in 1977, 1992 si 2002. Doar la recensamantul din 1966 populatia judetului a fost mai mica decat cea inregistrata la cel mai recent recensamant, la aproape 630.000.Sa adaugam ca in Cluj sunt aproape doi locuitori in ... citeste toata stirea