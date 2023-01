Populatia Clujului a crescut cu o treime de la al doilea razboi mondial pana in prezent, arata datele statistice. E printre putinele judete care inregistreaza cresteri.Romania avea la finalul anului trecut circa 19 milioane de locuitori, arata datele provizorii din Recensamantul Populatiei si Locuintelor 2021 publicate in aceasta dimineata de INS, cu 20% mai multi fata de prima editie a recensamantului din 1948. Recensamantul populatiei din ianuarie 1948 a fost primul recensamant efectuat in ... citeste toata stirea