Porti deschise la Cinema Arta cu proiectii pentru copii si ateliere educative

Cinema ARTA organizeaza in Cluj Napoca, in perioada 28 -29 mai, mai multe evenimente dedicate parintilor si copiilor. Programul cuprinde proiectia unor filme de animatie si ateliere pentru copii, deschise publicului larg.Evenimentul va fi precedat de trei zile in care, in parteneriat cu scoli si licee din oras, vor fi organizate proiectii de film, insotite de ateliere educative, arata organizatorii.Programul:Sambata / 28 mai / FOCUS: MEDIU* 11.00 - 13.00 PRIETENII NATURIIUneori, raul ... citeste toata stirea