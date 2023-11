Un posibil incendiu ar fi izbucnit vineri seara la Sfantul Mihail din Piata Unirii."A fost anuntat un posibil incendiu la podul Bisericii Sfantul Mihail din Piata Unirii. La fata locului evalueaza podul pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca. S-a constatat ca s-au activat senzorii de incendiu in podul bisericii. In prezent se fac verificari amanuntite in podul bisericii. ... citeste toata stirea