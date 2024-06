Posibila crima in Manastur in aceasta dupa-masa.Azi in jurul orei 15 Politia Cluj-Napoca a fost sesizata, printr-un apel 112, despre faptul ca intr-un apartament din cartierul Manastur a fost gasita o femeie de 77 de ani, decedata, cu posibile urme de violenta. In acest context s-a format o echipa complexa, formata din politistii Serviciului de ... citește toată știrea