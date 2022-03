Postul Pastelui 2022! "Ii cerem lui Dumnezeu sa inceteze razboiul din Ucraina si sa incheie pandemia Covid"

Mitropolitul Clujului, IPS Andrei, spune ca Postul Pastelui, care incepe de luni, 7 martie, Postul Mare "este rastimpul in care ne antrenam pentru a deveni competitivi din punct de vedere duhovnicesc".Postul Pastelui 2022: Trebuie sa postim precum de bucate, asa si de toata rautatea"Pe toate planurile, in mod obisnuit, este competitie. Vor oamenii sa fie foarte buni in ce priveste pregatirea profesionala, vor ca firmele lor sa fie competitive, vor sportivii sa castige competitiile. Sfantul ... citeste toata stirea