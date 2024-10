Poveste INCREDIBILA la Cluj! Cum l-au ajutat clujenii pe un sofer sa isi gaseasca Mercedes-ul furat acum 1 AN: "Mi-am recastigat increderea in umanitate"

Doi CLUJENI INIMOSI au ajutat la recuperarea unei masini furate din Targu Mures. "Mi-am recastigat increderea in umanitate"O poveste incredibila cu happy end a avut loc astazi in Cluj-Napoca, unde implicarea comunitatii online a dus la recuperarea unui Mercedes furat in urma cu mai bine de un an din Targu-Mures.Totul a inceput cand o clujeanca, surprinsa de faptul ca un Mercedes sta nemiscat de ani buni intr-o parcare din apropierea sediului APIA, a postat o intrebare pe grupul Facebook ... citește toată știrea