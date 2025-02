Povestea clujeanului de culoare care a devenit vedeta pe Tiktok! Cu ce dificultati s-a confruntat la Cluj: ,,Primul soc a fost la scoala" - VIDEO

Odi Onyejekwe are zeci de mii de urmaritori pe retelele de socializare, clipurile sale primind peste un milion de aprecieri.Odi locuieste de mult timp la Cluj, prezentand in videoclipurile sale retete de gatit, sfaturi financiare, dar si experiente din calatorii. Fratele si sora mai mica sunt sportivi de performanta in Romania.S-a nascut in Romania, mama sa fiind romanca iar tatal sau nigerian. Povestea lor de dragoste a inceput la Facultatea de Arta si Design din Cluj-Napoca, tatal sau ... citește toată știrea