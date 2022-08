Povestea dramatica a unui copil din Cluj, lovit crunt de viata: "In mai putin de UN AN, rinichiul nu va mai functiona deloc..."

Oliver, un baiat de 8 ani, din Cluj, are nevoie de ajutor dupa ce viata l-a incercat infinit mai mult decat pe alti copii. Oliver s-a nascut dintr-o sarcina gemelara in 2013, iar de atunci a avut numeroase probleme de sanatate. A fost diagnosticat cu o malformatie la unul dintre rinichi, iar tratamentele primite i-au distrus si ficatul.Familia are nevoie de 250.000 de euro pentru un transplant in Franta. Povestea lui este relatata pe un grup de Facebook, unde parintii scriu pe larg totul."Mai ... citeste toata stirea