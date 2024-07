Povestea fabuloasa a lui Kovi Pal, fost jucator in nationala de fotbal a Ungariei, scolit la Cluj, cel care a facut bucataria ardeleneasca celebra in America

Paul Kovi (Kovi Pal) a fost una dintre figurile proeminente ale industriei HoReCa din New York, in a doua jumatate a secolului trecut. Nascut in Ungaria, a studiat la Cluj, a emigrat in SUA in 1950 si a murit, la 72 de ani, in 29 aprilie 1998. A fost jucator profesionist de fotbal, membru al Nationalei Ungariei de dupa 1940 si titular la mai multe echipe italiene.In 1974 a revenit in Romania si dupa multe diligente pe langa sefii comunisti obtine aprobarea, chiar de la Ceausescu, sa scrie o ... citește toată știrea