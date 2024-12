Povestea FASCINANTA a noului staret de la Manastirea Nicula! Cum a trecut de la ateu la parinte: ,,Pana atunci ma deranjau cei care mergeau la Biserica"

Arhimandritul Iustin Miron de la Manastirea Oasa, judetul Alba, va fi noul staret al Manastirii Nicula, dupa trecerea la cele sfinte a Arhimandritului Nicolae Moldovan.Parintele are o poveste incredibilade viata, facand trecerea de la ateism la credinta dupa multe cercetari.Arhimandritul Iustin Miron este originar din Gabud, judetul Alba si este de formare inginer, avand specializarea in Electronica si Telecomunicatii, in cadrul Facultatii de Politehnica din Timisoara.Cum si-a descoperit ... citește toată știrea