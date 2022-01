Povestea incredibila a unei clujence, supravietuitoare a Holocaustului. Are 97 de ani si a trecut prin iadul de la Auschwitz-Birkenau

Erji are 97 de ani, e nascuta la Cluj, dintr-o familie de evrei maghiari si acum 78 de ani a scapat din lagarul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau.A fost dusa in lagarul de exterminare la 16 ani"La doar 16 ani, nu stiam si nici nu ma interesa ce se intampla in lume. Eram fericita la liceu, aveam o gramada de prieteni.La liceu, clasa noastra se restructureaza. Avem un singur profesor acum si suntem doar copii evrei. Imi lipsesc cei mai dragi profesori si colegii mei, alaturi de care ... citeste toata stirea